Вассерман объяснил, почему террористов «Азова» выдают на обмен

Российское командование вынуждено с целью освобождения из плена военнослужащих РФ выдавать на обмен радикальных нацистов вроде членов запрещенной террористической группировки «Азов».

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы против обмена военнопленными между нами и Украиной. Вы можете пояснить вашу позицию?» – поинтересовались в зале.

«Сейчас я эту позицию несколько изменил. Я был против, потому что в числе попавших к нам пленных было много вполне откровенных преступников. И я считаю, что эти преступники должны понести заслуженное уголовное наказание», – пояснил Вассерман.

По его словам, однако жизни и здоровье российских солдат важнее, чем скорость расправы над бандеровцами.

«Другое дело, что сейчас я пришёл к выводу, что всё равно они рано или поздно окажутся у нас, поэтому пока можно позволить себе обменивать на наших пленных.

Потому что такого обращения с людьми, какое устраивают украинские террористы, не заслуживают даже сами украинские террористы, не говоря уже о нормальных людях», – резюмировал депутат.