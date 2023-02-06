Вассерман объяснил, почему ВС РФ не идут в крупное наступление

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Поскольку крупное наступление российской армии по всей Украине обернётся колоссальными жертвами и разрушениями, Москва будет продолжать перемалывать бандеровцев и натовскую технику в Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня в состоянии провести крупную наступательную операцию на Украине?», – поинтересовался ведущий.

«Чисто технически, наверное, можем. Но крупная наступательная операция обернётся значительно более крупными жертвами и разрушениями, чем всё происходящее сейчас. А ведь нам потом эту часть русского народа в сознание приводить. Нам потом эту часть России восстанавливать, всем вместе. Там должны будут трудиться не только из Киева и Львова, но придётся из Москвы и Новосибирска туда ехать», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что, таким образом, Россия массово уничтожает натовскую технику в очень удобных для себя условиях.

«Кроме того, сейчас мы перемалываем натовское оружие в условиях, довольно удобных для нас. Причём, судя по состоянию экономики коллективного Запада, он не может восстановить свою военную промышленность такими темпами, какими сейчас её восстанавливаем мы. Поэтому соотношение сил в ближайшие два-три года… наше хозяйство будет развиваться быстрее западного. Причём независимо от того, когда именно закончатся боевые действия против террористической организации Украина. Поэтому сейчас нам пока нет смысла резко наращивать темп боевых действий», – добавил Вассерман.

Депутат отметил, что сейчас Россия фактически повторяет тактику маршала СССР Георгия Жукова при взятии Берлина.

«Мне известны несколько примеров в военной истории, когда одна из сторон совершенно сознательно не переходила в наступление, с тем, чтобы перемолоть побольше сил противника в удобных для себя условиях. Например, Жуков при штурме Берлина. Начался со штурма Зееловских высот, а не с их обхода, потому что тогда войска с этих высот оттянулись бы в Берлин, который гораздо мощнее этих высот. В итоге войска с навыками полевого боя оказались перемолоты на этих самых высотах, а большая часть берлинского гарнизона такими навыками не обладала, и их легче было бить», – напомнил он.