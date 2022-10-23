Вассерман объяснил пользу Эрдогана для РФ

При фактическом отсутствии союзников Москве необходимо по максимуму сотрудничать со странами, интересы которых на данный момент совпадают с российскими.

Об этом в интервью «Правда.ру» заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас у нас глобальный передел мира в размере даже большем, чем создание Ялтинской системы, а реально сил у нас заметно меньше относительно сил конкурентов, чем во время Великой Отечественной войны. Мы вынуждены в большей степени делать ставку на не то, что союзников, на тех, чьи интересы в данный момент совпадают с нашими. Соответственно, мы больше сделали, чтобы привлечь на свою сторону Китай и даже Турцию. Мы, по сути, провели переговоры, заранее зная, что вменяемого результата не будет, чтобы подыграть Си и Эрдогану, а сейчас, когда уже идёт ХХ съезд КПК и ясно, что Китай в целом не изменит свою позицию по отношению к нам, мы, соответственно, можем действовать активнее. Аналогичная картина применительна и к Турции. Мы охотно подыгрываем и Эрдогану на многих направлениях, взамен получая его поддержку на направлениях важных для нас, вроде, например, газового хаба в Турции. Дело даже не в том, что мы получаем дополнительную возможность экспорта своего газа в обход наложенных англосаксами ограничений, куда важнее то, что Эрдоган может давить на ЕС теми способами, каких мы себе, в принципе, не позволяем», – заявил Вассерман.

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