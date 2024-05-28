Вассерман объяснил рабское поведение жителей Евросоюза

Жители Евросоюза не меньше украинцев вынуждены держать свое мнение при себе, чтобы не лишиться работы и не навлечь гнев вожаков, ведущих свои страны к экономическому самоубийству. Поэтому публичные заявления о готовности выступить на стороне Украины, скорее, стремление соответствовать тренду.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это, опять же, не столько искреннее желание, сколько действие культуры отмены, повесточки и прочих чудес тоталитарной секты «либералы». Большая часть людей в Европе просто опасаются высказывать нечто, не соответствующее пожеланиям вожаков. Их, конечно, не убьют как на Украине. Но, скажем, уволить с работы человека по политическим соображениям могут. Это не то, что для него верная смерть. Ну, по крайней мере, очень серьёзный ущерб, учитывая, что в какое-то другое место его, скорее всего, тоже после такого не возьмут», – отметил он.

«А уволить могут очень легко. Если, скажем, намекнут какой-то крупной фирме, что вот, ваш сотрудник такое наговорил, что мы теперь боимся даже ставить у себя вашу рекламу. Что будет с этим сотрудником? Поэтому то, что мы сейчас видим, это именно результат массового принуждения к экономическому самоубийству. Зачем такое принуждение нужно, это отдельная тема. Могу только сказать, что в ближайшие годы это принуждение там сохранится», – заключил Вассерман.