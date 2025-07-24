Вассерман подсказал, как быстрее потопить Украину
С западными деньгами Украина может воевать ещё долго, поэтому прекращение финансирования террористического режима – задача не меньшей важности, чем продвижение на фронте.
Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Главная надежда террористической организации Украина – это ее наниматели. Именно они снабжают Украину всем, что нужно для войны. И прежде всего деньгами.
Мы сейчас воюем, грубо говоря, за свои, что зарабатываем. Украина воюет за то, что ей платят. А платят, надо сказать, немало. Насколько мне известно, половина бюджета Украины состоит из денег ее нанимателей. Немало, на мой взгляд.
Ну а где деньги, там и разнообразное вооружение. Например, американские ракеты Пэтриот, которые по качеству находятся где-то между нашими С-200 и С-300, а по цене превосходят даже С-500 в несколько раз. Но пока есть деньги, можно эти комплексы расходовать.
Соответственно, до тех пор, пока западные деньги хоть как-то поступают, у противника есть надежда выжить, а может быть даже как-то повредить нам. К сожалению, большое корыто долго тонет, поэтому Украина в нынешнем своем террористическом виде может продержаться еще долго», – сказал Вассерман.
«И насколько я могу судить, наша главная задача – это доказать ее нанимателям, что они деньги уже давным-давно выбрасывают на ветер.
Конечно, свинятины они могут получить еще много, но это деньги из казенных контрактов, которые можно так или иначе разделить. Вот мы сейчас пытаемся доказать в первую очередь этим деятелям, что пользы они уже не извлекут сколько-нибудь значимой.
А как только они проникнутся осознанием этого факта, вот тогда и начнет Украина сыпаться, потому что исчезнет финансирование», – добавил депутат.