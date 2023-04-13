Вассерман призвал разоблачить польско-геббельсовский фейк о Катыни

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России нужно отказаться от ответственности за преступление, которое ни она, ни СССР, правопреемницей которого она является, не совершали. Речь о массовых расстрелах польских военных в Смоленской области «под Катынью» в 1941 году. Вину за это признал президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году.

На самом деле расстрелы проводила гитлеровская армия, а фальсифицировали причастность НКВД в США и Великобритании, где тогда находилось «польское правительство в изгнании». Даже название места Козьи воды было заменено на созвучное польскому слову «палач». В той же логике недавно местом для фальсификации «зверств российской армии» была выбрана Буча, созвучная английскому слову «мясник».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат от «Справедливой России» Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 1943-м году немцы опубликовали «Официальные материалы о массовом убийстве в Катыни». В сочетании с другими фактами, в тот момент им неведомыми, эти материалы однозначно доказывают: поляков под Смоленском убили сами немцы и никто другой. Это немецкое преступление, и десятки подобных вошли в обвинительное заключение Нюрнбергского трибунала», – сказал Вассерман.

Он считает, что Горбачев согласился «признать Катынь», поскольку СССР находился в тяжелом экономическом положении. Воспользовавшаяся этим Польша, сфальсифицировала количество расстрелянных, приписав к «жертвам НКВД» тех, кто попал в советский плен, а потом присоединился к британской армии в Италии. Англичане на жалели поляков, и они почти все погибли. Чтобы предъявить миру «20 тысяч расстрелянных» пришлось объявить польскими захоронения советских жертв репрессий.

Вассерман поблагодарил бывшего президента России Дмитрия Медведева за публикацию архивных документов по «катынскому делу».

«Не буду перечислять все доказательства нашей невиновности. Достаточно, что в том же 92-м наш Конституционный суд отказался включить в дело КПСС документы по полякам. Ведь тогда всё дело могло рассыпаться. Нам предстоит отменить все наши – советские и постсоветские признания липы Гёббельса по польским пленным и липы американских гёббельсов по нашей дипломатии. И прочее наше согласие с ложью», – подытожил Вассерман.