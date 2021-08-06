Вассерман призвал ударить по содомитам бойкотом колы, пепси и «другого американского пойла»

06.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Бюджет Международного Олимпийского комитета во многом составляют компании представителей «разнообразных сексуальных и интеллектуальных меньшинств», отличающихся настолько агрессивной политикой, что под них в определённой степени прогибается американское законодательство.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил публицист Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Значительную долю бюджета МОК составляют спонсорские, рекламные деньги от компаний, чьи штаб-квартиры находятся в Соединённых государствах Америки, а там представители разнообразных сексуальных и интеллектуальных меньшинств достаточно хорошо организованы, чтобы причинить неприятности любому, кто напоминает им, что они меньшинства и, соответственно, не вправе претендовать на большее, нежели большинство. Поэтому сейчас значительная часть американских законодателей прогнулась под эти меньшинства, а некоторые даже научились пользоваться ими в своих интересах. Поэтому крупные фирмы со штаб-квартирами в США вынуждены не только спонсировать все эти меньшинства, но и отказывать в деньгах тем за пределами США, кто всё ещё напоминает меньшинствам, что они меньшинства», – рассказал Вассерман. «По этому поводу я бы рекомендовал тем, кому не нравятся все эти меньшинства, перестать наконец-то покупать «Coca-Cola», «Pepsi-Cola» и все это прочее пойло американского происхождения, потому что какая-то доля денег тех, кто это покупает, идёт на поддержку агрессивных и даже подавляющих меньшинств», – посоветовал публицист.