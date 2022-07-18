Вассерман рассказал, куда планируют перебросить уволенного Рогозина

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Новости Украины

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, лишившийся должности несколько дней назад, может быть назначен куратором освобождённых территорий Украины, где займётся приведением их к российским стандартам.

Об этом в эфире интернет-канала «Рубен Полит» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Вассермана, опыт Крыма показывает, что на это у Рогозина может уйти несколько лет.

«Для Рогозина скоро найдётся какое-то другое место, но какое – никто пока не знает. Есть предположение, что его назначат вице-премьером по реанимации регионов, пока ещё входящих в состав Украины, и подготовкой этих регионов к жизни в составе России. Это очень серьёзная задача и очень долгая», – сказал депутат.

«Напомню, что значительная часть проблем Крыма, сохраняющихся по сей день, порождена по сути тем, что львиная доля управленцев Крыма унаследована от Украины и имеет украинский опыт хозяйствования, на фоне которого хозяйствования и управление в Российской Федерации – это нечто совершенно гениальное и несокрушимое. Так что, если действительно Рогозина направят на это направление, ему там придётся работать не один год», – заявил Вассерман