Вассерман рассказал, за что на самом деле посадили Навального

23.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Криминальный блогер Алексей Навальный в прошлом занимался серьёзным политическим мошенничеством, грабя компании на десятки миллионов рублей.

Об этом в эфире интернет-канала «Радио Аврора» заявил российский публицист, политконсультант Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Навальный долгое время промышлял корпоративным шантажом – он покупал несколько акций какой-нибудь серьёзной фирмы, а потом требовал от этой фирмы раскрытия коммерческих тайн.

Нормальный акционер не будет этого требовать, потому что это, в первую очередь, ему причиняет ущерб, а фирма рассчитывает, что сможет получить в качестве отступных, за то, что тот согласится не раскрывать эти коммерческие тайны, больше чем фирма могла бы потерять убытков от их раскрытия.

Навальный так преуспел в этом корпоративном шантаже, что в «Аэрофлоте» одно время был даже членом совета директоров – там сочли, что это дешевле, чем устраивать с ним разборку. Но когда в нашем законе появились некоторые инструменты борьбы с этим корпоративным шантажом, Навальный перешёл на обычную технологию создания «прокладок» – фирм, не выполняющих никакой полезной работы, а только присасывающихся к денежным потокам», – сказал он.

Также Вассерман рассказал, как в прошлом Алексей Навальный получил два условных срока за махинации с фирмами «прокладками».

«В частности, Навальный получил условные сроки за две прокладки. Одна между «Кировлес» и его постоянным покупателем, именно постоянным, потому что эта фирма не занималась поиском новых клиентов, на что Навальный пытался ссылаться, эта фирма за свои услуги взяла фактически всю прибыль «Кировлеса».

Второе, когда брат Алексея Навального Олег, занимавший небольшой пост в «Почте России», сказал фирме «Yves Rocher», что «Почта России» не справляется с рассылкой товаров этой фирмы и нужно обратиться в другую фирму, а эта другая фактически передавала заказы «Почте России».

В результате из 59 миллионов, заплаченных фирмой «Yves Rocher» этой прокладке, 29 миллионов пошли на оплату услуг «Почты России», а 30 остались у братьев Навальных», – добавил публицист.

Далее эксперт подчеркнул, что наивно полагать, что Навального преследуют за политическую деятельность, потому что уголовные дела против него открывались за мошенничество.

«К чему я так подробно обо всём рассказываю? К тому, что очень многие всерьёз считают, что Навального наказывали за его политическую деятельность и придирались к его обычной коммерции. Не было обычной коммерции, было именно то, что по закону практически любой страны, классифицируется как мошенничество», – заключил Вассерман.