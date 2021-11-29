Вассерман: РФ привязывает к себе Турцию, чтобы не ждать от Анкары неожиданностей

Москва методично экономически приближает к себе Турцию, чтобы турецким властям любые враждебные действия в отношении России стоили очень дорого.

Об этом в эфире YouTube-канала «АТО Донецк» заявил депутат Госдумы РФ, интеллектуал Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается того что РФ сейчас делает для Турции – да, мы действительно делаем для них очень многое в расчете на то, что это многое привяжет Турцию к РФ настолько плотно, что любые действия против РФ станут невыгодны самой Турции. Но надо сказать, что в какой-то мере нечто подобное действительно происходит.

Например, несколько раз оказывалось, что достаточно ограничить доступ турецких помидоров на рынок РФ, чтобы сама Турция резко нажимала на тормоза.

Конечно, такой экономического фактор не всесилен. Напомню хотя бы, что явные антироссийские и антирусские перевороты на Украине делались совершенно без учета того, что Украина зависит от РФ гораздо больше, чем Турция, но тут срабатывало очень много факторов, я не уверен, что все они могут повлиять ещё на Турцию. Но посмотрим. Тут ещё тонкость в том, что сейчас РФ делает для Турции, Турция не сможет использовать, если почему-либо попробует враждовать с РФ», – рассказал депутат.