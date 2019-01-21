Вассерман сделал ставки на украинских выборах

21.01.2019, Симферополь, Галина Шершнева

Приход к власти креатуры олигарха Игоря Кломойского является для Украины предпочтительным.

Об этом в эфире youtube-канала NewsFront заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я очень надеюсь, что во второй тур выдут Григян [Тимошенко] и Зеленский. За обоими стоит Коломойский, но лучше уж открытая власть главного рейдера всея Украины, чем сотни мелких рейдеров, раздирающих страну в мелкие клочья», – сказал Вассерман.

При этом он считает, что не стоит надеяться на победу на выборах пророссийского кандидата.

«На Украине могут быть пророссийские кандидаты в президенты, но не может быть проросссийских президентов, потому что держать русское большинство граждан Украины отделенным от остальной России можно только за счет постоянного провоцирования конфликтов с РФ или Белоруссией. Кто бы ни победил, пока Украина считается отдельной, неприятностей ей не избежать», – сказал Вассерман.