Вассерман сделал ставки на украинских выборах
Приход к власти креатуры олигарха Игоря Кломойского является для Украины предпочтительным.
Об этом в эфире youtube-канала NewsFront заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
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«Я очень надеюсь, что во второй тур выдут Григян [Тимошенко] и Зеленский. За обоими стоит Коломойский, но лучше уж открытая власть главного рейдера всея Украины, чем сотни мелких рейдеров, раздирающих страну в мелкие клочья», – сказал Вассерман.
При этом он считает, что не стоит надеяться на победу на выборах пророссийского кандидата.
«На Украине могут быть пророссийские кандидаты в президенты, но не может быть проросссийских президентов, потому что держать русское большинство граждан Украины отделенным от остальной России можно только за счет постоянного провоцирования конфликтов с РФ или Белоруссией. Кто бы ни победил, пока Украина считается отдельной, неприятностей ей не избежать», – сказал Вассерман.
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