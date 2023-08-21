Вассерман: США уйдут с Украины в 2024 году, но не по кабульскому сценарию

Любовь Смирнова.  
21.08.2023 19:28
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Украине не светит кабульский вариант исхода американских кураторов, поскольку для этого нет самолетов.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не светит кабульский вариант исхода американских кураторов, поскольку для этого нет самолетов. Такое...

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«Кабульский вариант не повторится просто потому, что в Киеве, в отличие от Кабула, американских самолётов нет, и пока не предвидится. Так что улетать надо будет на ещё оставшихся собственных самолётах, если они к тому времени останутся», – сказал Вассерман.

Говоря о перспективе переключения внимания США с Украины на Тайвань, Вассерман заявил, что это произойдет уже в следующем году, а не в 2027, как о том заявил бывший военный чиновник из Минобороны США Элбридж Колби.

«Что касается Тайваня, то если бы американцы действительно отложили конфликт вокруг него до 2027 года, то им просто не было бы повода для конфликта, ибо Тайвань, предоставленный самому себе, после ближайших президентских и парламентских выборов воссоединился бы с остальным Китаем. Это вполне четко прогнозируется по нынешнему предвыборному раскладу, и соответственно драться за Тайвань Соединенным Штатам Америки придется уже в следующем году», – считает эксперт.

Он напомнил, что еще недавно американцы утверждали, что их вооруженные силы должны иметь возможность вести две с половиной войны одновременно.

«То есть две войны с великими державами и еще одну с какой-нибудь мелочью. Но это мне живо напомнило, как Великобритания провозгласила, что должна держать флот вдвое больше, чем у следующей за ней страны. Это обернулось тем, что британские корабли оказались по многим важным показателям худшими в мире, а, главное, очень скоро британская экономика уже не выдерживала такой скорости гонки вооружений.

Так вот, сейчас в США принято считать, что вооруженные силы могут при благоприятном раскладе выдержать полторы войны. Но не более того. А это значит, что войну одновременно с нами и с Китайской Народной Республикой, если ввести эту войну без ядерных средств, они просто не потянут.

И поэтому им придется переваливать ответственность за Украину на Европейский Союз, ссылаясь на то что Виктория Шепсельберовна Нудельман, на американской почве Виктория Нуланд, всего лишь раздавала печенье на Майдане, а представители Европейского Союза участвовали в подписании соглашения с Януковичем, нарушенных уже на следующий день. Так что повод для перекладывания ответственности, несомненно, найдется», – заключил Вассерман.

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