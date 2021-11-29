Вассерман: Только российский газ может спасти Европу

В то время, как отказ от сертификации «Северного потока-2» не повлияет ощутимо на Россию, положение дел в ЕС и в Германии в связи с этим катастрофическое уже сейчас.

Об этом в эфире YouTube-канала «АТО Донецк» заявил депутат Госдумы РФ, интеллектуал Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отказ от второй очереди «Северного потока» обернётся для Западной Европы экономическим разорением. Собственно, газ на спотовом рынке, на рынке биржевых спекуляций, подорожал, потому что в очередной раз затянулась сертификация второй очереди «Северного потока». И понятно, что чем дольше будут её затягивать, тем больше будет проблем у потребителей», – сказал политик.

«У РФ проблем практически не будет. Потому что сейчас рынок Южной и Юго-восточной Азии резко поднял свой спрос и соответственно резко поднял свои цены, и сейчас РФ эксплуатирует на полную мощность газопровод «Сила Сибири», и весьма вероятно, что будет начато строительство второй очереди этого потока», – заявил Вассерман.

«Сейчас РФ направляет практически весь сжиженный природный газ из месторождений в Ледовитом океане на индийский рынок. Конечно, перевозка СПГ обходится в несколько раз дороже, чем перекачка того же количества газа по трубам. И соответственно прощупывается почва для строительства газопровода через Афганистан. Но там пока слишком неспокойно, чтобы строить долгосрочные планы, но всё же цена газа на южно-азиатских рынках такова, что полностью компенсирует даже расходы на его транспортировку в сжиженном виде», – добавил депутат.

Он также обратил внимание на катастрофическое положение в ЕС и Германии, в частности.

«Уже сейчас очень многие германские производства не в состоянии оплачивать газ по нынешним биржевым ценам. Германию пока выручают поставки по уже имеющемуся «Северному потоку», а также по другим вспомогательным магистралям, таким, как газопровод «Ямал-Европа» через Польшу, но это на пределе возможного. Поэтому дальнейшие затяжки бьют в первую очередь по самой Западной [Европе]. Думаю, что РФ не будет по этому поводу [принимать] резких мер», – заключил депутат.