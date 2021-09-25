Вассерман: В электронном голосовании подтасовок нет

25.09.2021 11:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

Победивший на выборах в Госдуму РФ интеллектуал Анатолий Вассерман уверен, что в системе электронного голосования не было подтасовок.

Об этом он заявил в интервью радио «Аврора», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только сейчас сняты все вопросы к его надежности. Причем, у нас сняли эти вопросы довольно изящным способом. На проверку программ мобилизовали несколько разных групп с прямо противоположными политическими взглядами. Естественно, они очень старательно друг друга проверяли. Проверка показал, что ни одна из этих групп не видит никакой проблемы. Значит, система стала достаточно надежной», – сказал Вассерман.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила накануне, что непреднамеренного вмешательства в систему дистанционного электронного голосования не было. Она обратила внимание на то, что на федеральном уровне работала высшая категория IT-специалистов, а на московском уровне — техническая группа. Председатель ЦИК отметила, что у них установилась общая работа, которая позволила сделать вывод — никаких правонарушений и непреднамеренного вмешательства не было.

Памфилова также рассказала, что к следующим федеральным выборам будет работать единая система онлайн-голосования. Причем функция отложенного голосования, из-за которой данные электронного голосования появились позже, чем данные с участков, применяться не будет.