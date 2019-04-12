Вассерман: Высоки шансы, что Москва не признает даже победу Зеленского

12.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия не будет признавать выборы на Украине, независимо от того, кто одержит победу. Об этом в эфире интернет-канала «АТО Донецк» заявил российский публицист, политконсультант Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас в российской политтусовке очень активно обсуждается вопрос, что нам выгоднее – признавать или не признавать. Ну, президент Российской Федерации, как человек, предпочитающий опираться на закон, скорее всего, если его впрямую об этом спросят, ответит, что все зависит от хода выборов, что, если не будет на Украине каких-то явных нарушений прав граждан, то чего бы такие выборы не признать…

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Другое дело, что выборы на Украине без нарушения прав граждан – это очень большая экзотика. Так что, думаю, скорее всего, все-таки, не признают результат. Причем, не зависимо от того, кто именно победит», – заявил Вассерман.