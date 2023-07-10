Васюнин рассказал о новой тактике ВСУ

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Для обеспечения хоть каких-то результатов своего наступления ВСУ изменили тактику и теперь отправляют на штурм малые «москитные группы», которые ценой своей жизни должны оттеснять ВС РФ с позиций.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Илья Васюнин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы отлично помним первые дни «контрнаступа», когда огромное количество техники просто забрасывали на наши позиции, они гибли на минных полях, это и продолжает происходить. Это была ужасающая картинка для западной стороны. Но эти первые дни не привели ни к каким результатам. Поэтому тактика изменилась, и с подачи батальона «Восток» обсуждается новая тактика ВСУ – так называемая «москитная тактика наступления». На наши позиции идут небольшие тактические группы. И поскольку наша сторона гораздо более восприимчива к человеческим потерям, она на какой-то момент отходит, и начинает работать, по сути, по собственным позициям. Украинцы либо гибнут, либо отходят. Но собственные разбитые позиции уже непригодны, чтобы там держать оборону, и поэтому наши отходят на следующий рубеж», – рассказал военкор.

Васюнин подчеркнул, что именно благодаря такой кровавой тактике ВСУ удаётся медленно наступать по некоторым направлениям.

«С этим связывают, например, продвижение на Ореховском направлении, в районе Макаровки, и так далее. По мнению, которое звучит с украинской стороны, при таких темпах через несколько недель украинцы смогут дойти до нашей основной линии обороны, какие-то линии обеспечения перерезать, и при этом сохранить наступательный потенциал основных бригад», – добавил он.