Ватикан назначил белорусским католикам нового главу – «шанувальника українських пісень»

14.09.2021 18:17 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новым архиепископом Минско-Могилевской архиепархии назначен Иосиф Станевский.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ему 52 года, родом из Гродненской области. Учился в военно-технической академии, а затем в Гродненской духовной семинарии и Люблинском католическом университете в Польше. До последнего времени Станевский был викарным епископом Гродненского диоцеза.

Юзеф Станевский известен своими талантами в поэзии и музыке. На одном из католических праздников он исполнил украинскую «Песню про рушник», которую сам перевел на белорусский язык.

И власть, и оппозиция приветствовали назначение. Заблокированный в Белоруссии сайт «Сильные новости» напоминает о симпатиях Станевского к Беломайдану.

«В августе 2020 года Юзеф Станевский сравнивал события в Беларуси с братоубийством Каина Авелем.

«Почему Бог обращается к нам напрямую? Что МЫ делаем с сыновьями и дочерями нашей Матери Беларуси», — писал Станевский в своем блоге», – пишут «Сильные новости» в своем «фейсбуке».

Близкий к администрации белорусского президента политолог Александр Шпаковский считает, что назначение архиепископа является «логичным продолжением негласной “дорожной карты”, согласованной осенью прошлого года между белорусскими властями и Ватиканом».

«Белорусская политика нацелена на сотрудничество с Римско-католической церковью при условии деполитизации костела и блокирования польского влияния, для распространения которого Варшава пытается использовать свои позиции в РКЦ. В целом Ватикан согласен с такой постановкой вопроса. Цели Церкви гораздо глубже, чем мелкие устремления Польши, а тем более белорусских националистических элементов», – написал Шпаковский в своем телеграм-канале.

3 января с поста главы белорусских католиков ушел архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которого белорусские власти несколько месяцев не пускали в страну за поддержку Беломайдана. Временным апостольским администратором назначили епископа Казимира Великоселеца.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно подчеркивает свою лояльность к папе римскому Франциску. Он назвал его «лучшим папой» из всех, которых он знал, и поздравляет понтифика со всеми праздниками, подчеркивая, что рассчитывает на его молитву и личную встречу. Ряд аналитиков полагает, что Лукашенко через Ватикан хочет восстановить связи с Западом.

Святой престол согласился замять инцидент с Кондрусевичем, потому что для него важно на должном уровне отметить 425-летие Брестской унии, ставшей актом предательства Православия высшим духовенством Белоруссии и Польши. Эта дата особенно важна для папы-иезуита, ведь именно этот орден готовил унию.

Ожидается, что в мероприятии примут участие украинские и белорусские униаты, а также польские католики, которые настроены крайне агрессивно в отношении лукашенковской Белоруссии и России.

В целом католическое духовенство Белоруссии продолжает поддерживть оппозицию.