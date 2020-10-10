Ватикан возвращает Украину под Москву – «ЗН»

10.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве опасаются, что Украину принудят к выполнению подписанных в Минске соглашений под давлением католической церкви.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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Издание обращает внимание на недавний визит в Ватикан главы офиса президента Украины Андрея Ермака, встретившегося за закрытыми дверями госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином (см. заглавное фото), причем из украинской делегации на встречу не допустили даже переводчика.

Издание предполагает, что речь могла идти о подключении Ватикана к минскому переговорному процессу, ситуация в котором зашла в тупик. Также говорится, что президент РФ Владимир Путин вполне может откликнуться на призыв папы к миру.

«И вместе с Римом попытаться закончить войну – на своих условиях, но с небольшими декоративными уступками. Это был бы вполне приемлемый для России формат. Не только потому, что она сможет склонить Святой Престол к компромиссу – ведь Папа Римский очень заинтересован в диалоге с Москвой и многим может ради него пожертвовать. Но главным образом потому что это наконец будет именно тот формат решения украинского вопроса, на котором Путин настаивал все эти годы – «об Украине без Украины», – опасается автор статьи.

Тревогу издания вызывает человек, в материале названный организатором встречи, – бывший папский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Обращается внимание на его интервью «Радио Ватикана» в 2016 году.

«В этом интервью архиепископ Гуджеротти высказывает мнение, что Украина стала «неудачей Запада» – именно поэтому ее популярность в Европе и США якобы упала до незаметных величин (речь, напомню, о 2016 годе). Что де-факто отделившись от России посредством «майданов», Украина «проиграла на всех фронтах». И проиграли все. В первую очередь, Россия и Запад, чьи отношения резко ухудшились.

Что же до проигрыша Украины, то почтенный прелат доказывает это с цифрами в руках и в точности по сурковской методичке: вот, мол, какая зарплата была в Украине до Евромайдана, а вот какая стала после. От чего у слушателя должно сложиться впечатление, что украинскую экономику подточили не война и оккупация, а именно «майдан» стал причиной краха.

Ну и вишенка на торте: «отрыв» Украины от России произошел, по мнению нунция, под «несомненным давлением Запада». Который в свою очередь «обманул» Украину – так и не сумел дать ей так же много, как давала Россия», – пишет «ЗН».

Кроме того, отмечается, что Ватикан хочет признать и принять разделение мира — в том числе церковно-политического — на зоны влияния и принцип невмешательства во «внутренние дела» чужих «канонических территорий», что, собственно, было зафиксировано в Гаванской декларации 2016 года папы римского и патриарха РПЦ.

«Согласно этому разделению Украина находится в российской орбите. И там ей (нам) и место», – возмущается автор.

По версии издания, Гуджеротти «считает Ермака вполне подходящим человеком, который может помочь Ватикану возродить отношения с Москвой, пускай даже ценой возвращения Украины в политическую орбиту России».