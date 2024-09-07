«Важнее Бахмута и Авдеевки»: офицер ВСУ жалуется на опасность падения Покровска

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Российская армия увеличила давление на покровском направлении, потому что после падения города может посыпаться вся линия фронта ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Фабрика новостей» заявил командир разведывательного подразделения Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Покровское направление они не отпускают, а даже немного усилили, потому что это приоритет, это хаб, который может посыпать всю линию фронта. И они это понимают. Сейчас предпринимаются действия на укрепление этого направления, хотя не можем это сделать максимально, потому что много бригад задействовано на курском направлении», – пожаловался офицер.

«И если мы его потеряем, это будет потеря, гораздо худшая, чем «фортеця» Бахмут, Соледар, Авдеевка и так далее. Это сейчас я считаю ключевым центром, который нужно удержать. Если потеряем, то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта, и враг сможет на волне дойти до остальных городов в Донецкой области», – добавил Ярославский.