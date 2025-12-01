«Важнейший компонент в военном конфликте», – депутат Госдумы объяснил необходимость глушить Youtube

Россия была вынуждена заглушить YouTube, поскольку в условиях СВО он превратился в важнейший инструмент антигосударственной пропаганды.

Об этом в беседе с экс-аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном заявил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«YouTube в 2010-х годах пришел на наш рынок и занял доминирующее монопольное положение на рынке видеохостингов. Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию.

Мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды. Его очень активно используют западные страны в информационной войне. Информационный компонент важнейший в любом военном современном конфликте», – заявил Горелкин.

Депутат также подчеркнул, что сегодня в мире есть всего 3-5 стран, обладающих цифровым суверенитетом:

«Водоразделом стал для нас 2014 год, когда первые западные санкции пришли к нам. Тогда были угрозы отключить нас от SWIFT, но этого тогда не случилось. Но мы четко поняли, что, если мы не построим свою собственную цифровую и платежную инфраструктуру, в случае дальнейшего развития нашей независимой политики это все случится. И это случилось. Поэтому мы, начиная с 2014 года, строим отдельную свою инфраструктуру».

