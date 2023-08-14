Важное сообщение для читателей «ПолитНавигатора»

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Уважаемые читатели! Мы починили робота, который начитывал голосом новости на сайте. Так что все, кто пользовался такой возможностью, – добро пожаловать на Politnavigator.net слушать новостную ленту. Приносим извинения за долгий процесс устранения неполадок.

Кстати, теперь новости озвучивает робот Сбербанка, да ещё и несколькими голосами, а раньше был одноголосный от Яндекса. Это – положительные плоды конкуренции отечественных продуктов в сфере искусственного интеллекта.

Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам нововведения? Что ещё исправить/починить?