Важное сообщение для читателей «ПолитНавигатора»

14.08.2023 21:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1435
 
Дзен, СМИ


Уважаемые читатели!  Мы починили робота, который начитывал голосом новости на сайте. Так что все, кто пользовался такой возможностью, – добро пожаловать на Politnavigator.net слушать новостную ленту. Приносим извинения за долгий процесс устранения неполадок.


Кстати, теперь новости озвучивает робот Сбербанка, да ещё и несколькими голосами, а раньше был одноголосный от Яндекса. Это – положительные плоды конкуренции отечественных продуктов в сфере искусственного интеллекта.

Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам нововведения? Что ещё исправить/починить?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть