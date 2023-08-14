Важное сообщение для читателей «ПолитНавигатора»
14.08.2023 21:26
(Мск) , Москва
Уважаемые читатели! Мы починили робота, который начитывал голосом новости на сайте. Так что все, кто пользовался такой возможностью, – добро пожаловать на Politnavigator.net слушать новостную ленту. Приносим извинения за долгий процесс устранения неполадок.
Кстати, теперь новости озвучивает робот Сбербанка, да ещё и несколькими голосами, а раньше был одноголосный от Яндекса. Это – положительные плоды конкуренции отечественных продуктов в сфере искусственного интеллекта.
Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам нововведения? Что ещё исправить/починить?
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.