Важный чин бундесвера «наехал» на Россию

21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Россия является “существенной угрозой миру в Европе”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland сообщает DW.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Факты говорят сами за себя”, – сказал Цорн, приведя в пример ситуацию с Крымом, конфликт на востоке Украины, отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, а также выхож РФ из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Во всех случаях, по мнению немецкого военного, виновата Россия.

“Если договор прекратит свое действие, миру потребуется новое соглашение, нацеленное на разоружение”, – считает генеральный инспектор бундесвера. По мнению Цорна, к подобной сделке необходимо привлечь не только Россию и Соединенные Штаты, но и Китай.

Ранее в этот же день тысячи жителей Германии приняли участие в традиционных “пасхальных маршах” за мир. Мероприятие прошло под лозунгом “Разоружение вместо вооружения – запретить ядерное оружие”. Марш в Дюссельдорфе собрал около полутора тысяч человек, став самым многочисленным. В Берлине акция привлекла около тысячи участников, протестующих против выхода ведущих ядерных держав из договоров о сдерживании вооружений.