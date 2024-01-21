Важный порт России на Балтике подвергся атаке неизвестных дронов: Олигархическому ПВО быть?

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Порт «Усть-Луга», построенный в Ленинградской области как альтернатива потерянным Россией гаваням в лимитрофах Прибалтики, был атакован минувшей ночью беспилотниками, очевидцы сообщили о взрывах и пожаре на терминале «Новатэк», возле которого находились суда, ожидающие погрузку сжиженного газа.

Налёт дронов можно было бы трактовать как месть Киева за удары по украинским портам на Черном море и Дунае (тем более, что бандеровские чиновники обещали аналогично увеличить риски и размер страховок для российских судовладельцев). Однако вопросом является, откуда запускались беспилотники (при всей браваде Совбеза Украины о наличии БПЛА с дальностью полета в 1500 км – маловероятно, что они преодолевают все эшелоны российской ПВО).

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«Это второй случай атак украинских БПЛА на побережье Финского залива. БПЛА летят с запада, над морем. Откуда? Кто их посылает, и откуда они стартуют: с борта гражданского судна, с территорий Эстонии или Финляндии? Судя по всему, мы сталкиваемся с повторением атаки псковского аэропорта в ночь с 30 по 31 августа 2023 года. Откуда прилетели 26 БПЛА в Псков до сих пор неизвестно. Сейчас мы не знаем, откуда появляются БПЛА над Финским заливом», – комментирует политолог Андрей Суздальцев.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что «Новатэк» и другим большим российским компаниям уже давно следовало позаботиться о безопасности своих объектов.

«По предварительным данным никто не пострадал, персонал эвакуирован. Как я и писал раньше, считаю, что большому бизнесу стоит самому заняться закупкой и установкой ПВО».

С таким мнением согласен и помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов.

«Год назад было понятно, что терминалы и прочие инфраструктурные объекты могут оказаться под угрозой. Можно же было принять меры. В Питере том же есть конструкторские бюро, которые делают автоматизированную систему подавления дронов. Им как раз нужны были инвесторы и партнеры для развития. Какая проблема была выйти, дофинансировать разработки и купить средства защиты?» – изумляется Живов.

Идея появления «олигархической ПВО» уже возбудила и российских левых политиков, успевших выдвинуть соответствующие лозунги.

«Частная собственность и рыночные отношения до конца! Уверен, если бы «Новатэк», например, оплатила бы пару батарей ПВО (включая их производство), заключила бы контракт на их обслуживание, то защищенность ее терминалов стала бы гораздо выше, а у армии и оборонки прибавилось бы денег и заказов. Покрыв страну сетью добывающих сырье и деньги объектов, олигархи вполне способны покрыть ее и сетью систем противовоздушной обороны. Не нищей же стране оплачивать их безопасность из своих налогов? Хватит ли у власти воли заставить «крупный бизнес» делать то, что было бы логичным продолжением концептуальной идеи «России», которую претворяет в жизнь правящая верхушка?» – заявил бывший телеведущий, а ныне левак Максим Шевченко.