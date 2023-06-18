«Важный шаг к уничтожению Москвы» – Фарион требует выпустить купюры с Бандерой
Чтобы победить Россию, киевское руководство должно признать Степана Бандеру «главной фигурой» украинской истории, и нарисовать гривны с его изображением.
Об этом в эфире телеканала НТА заявила львовская нацистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Никто из украинских политических деятелей так чётко, как Степан Бандера, не сформулировал идею уничтожения Москвы и построения украинского национального государства.
Но этого не понимает значительная часть украинцев. Среди них есть и такие, в том числе и в руководстве страны, которые пытаются из пантеона важнейших украинских деятелей Степна Бандеру устранить, или по крайней мере не придавать ему первостепенного значения.
И об этом свидетельствует хотя бы то, что купюра в тысячу гривен имеет изображение Вернадского – человека, который сбежал с Украины, и потом работал на империю», – сказала Фарион.
Она заявила, что изображение на украинских купюрах пособников гитлеровцев ускорит победу над Россией.
«Но если бы мы жили в действительно национально сознательной и самодостаточной стране, на этой купюре должен был быть изображён Степан Бандера. Это было бы очень важным шагом к уничтожению Москвы. И речь не о символизме, а о прямом значении и курсе построения национального государства», – добавила нацистка.
Спасибо!
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