«Важный шаг к уничтожению Москвы» – Фарион требует выпустить купюры с Бандерой

Вадим Москаленко.  
18.06.2023 19:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Чтобы победить Россию, киевское руководство должно признать Степана Бандеру «главной фигурой» украинской истории, и нарисовать гривны с его изображением.

Об этом в эфире телеканала НТА заявила львовская нацистка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы победить Россию, киевское руководство должно признать Степана Бандеру «главной фигурой» украинской истории, и...

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«Никто из украинских политических деятелей так чётко, как Степан Бандера, не сформулировал идею уничтожения Москвы и построения украинского национального государства.

Но этого не понимает значительная часть украинцев. Среди них есть и такие, в том числе и в руководстве страны, которые пытаются из пантеона важнейших украинских деятелей Степна Бандеру устранить, или по крайней мере не придавать ему первостепенного значения.

И об этом свидетельствует хотя бы то, что купюра в тысячу гривен имеет изображение Вернадского – человека, который сбежал с Украины, и потом работал на империю», – сказала Фарион.

Она заявила, что изображение на украинских купюрах пособников гитлеровцев ускорит победу над Россией.

«Но если бы мы жили в действительно национально сознательной и самодостаточной стране, на этой купюре должен был быть изображён Степан Бандера. Это было бы очень важным шагом к уничтожению Москвы. И речь не о символизме, а о прямом значении и курсе построения национального государства», – добавила нацистка.

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