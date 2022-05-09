Важный сигнал: Визит российского вице-премьера в Мариуполь

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Курирующий строительную отрасль вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил освобожденные населённые пункты республик Донбасса.

«Посетил освобождённые территории ДНР и ЛНР. Побывал в Мариуполе, Волновахе, Луганске и других городах. Пообщался с местными жителями. В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи!» – написал вице-премьер в своем блоге.

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В частности, в ДНР Хуснуллин посетил Волноваху и Мариуполь, где политик вместе с главой ДНР побывали на «Азовмаше», а также в Мариупольском торговом порту.

«Нас ожидает стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки», – сообщил Денис Пушилин.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский напоминает , что буквально несколько дней назад Мариуполь посетил руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Кириенко – это внутренняя политика России, Хуснуллиин – это строительство. По всей вероятности, сейчас будет запущен процесс восстановления Мариуполя, Волновахи и, вероятно, других освобождённых от нацистской оккупации городов ДНР. Поэтому всё вполне логично и вполне укладывается в процесс интеграции с РФ», – сказал Бердичевский в комментарии «ПолитНавигатору».