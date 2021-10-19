«Важный символический шаг». Россия разрывает отношения с НАТО

19.10.2021 08:22 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Вчера Россия объявила о закрытии своего постоянного представительства при НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает МИД РФ.

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Это решение стало ответом на высылку восьми российских дипломатов, находившихся при миссии НАТО — генсек альянса назвал их «необъявленными сотрудниками российской разведки».

Кроме того, российское министерство объявило, что в Москве прекращается деятельность военной миссии НАТО и его информационного бюро.

«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займет еще несколько дней… Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения», – в свою очередь сказал на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

В заявлении МИД уточняется, что на усмотрение альянса один из послов стран – членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции».

В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин назвал решение Москвы «важным символическим шагом».

«Существование и расширение НАТО после завершения холодной войны стало главной причиной разрушения всего комплекса отношений между Россией и Западом. Сегодня Россия обращает особое внимание на то, чтобы обозначить красные линии, связанные с дальнейшими шагами интеграции в НАТО Украины. Об этом ранее заявлял пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, предупреждая, что в ответ на активность альянса на украинском направлении Москва предпримет «активные действия» для обеспечения своей безопасности. Сохранение в такой ситуации представительства при альянсе размывало бы российскую позицию и вызывало бы сомнения в решимости Москвы отстаивать эти красные линии», – сказал Кашин «Коммерсанту».