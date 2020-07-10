Вброс о задержании в Белоруссии офицеров ГРУ РФ инспирировал Лукашенко – эксперт

10.07.2020, Москва, Елена Острякова

Сообщение об аресте в Белоруссии четырех сотрудников Главного разведывательного управления РФ, сделанное в соцсети близким к белорусскому президенту политологом Петром Петровским, было намеренным вбросом, инспирированным Александром Лукашенко, который сам остерегся делать скандальные заявления.

Об этом белорусский военный эксперт Егор Лебедок написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для проведения своей предвыборной кампании Лукашенко пытается сделать себе имидж борца за независимость Беларуси от России (точнее, неких абстрактных олигархов). Вчера был, на мой взгляд, сделан инфовброс.

Сделано это для западных политиков, чтобы у них возникла ассоциация с Черногорией и они больше закрывали глаза на действия силовиков (мол, Лукашенко противостоит России и ему нужно все простить). Открыто Лукашенко такое заявить не может, потому как это серьезный скандал», – написал Лебедок.

Он напоминает, что военные разведки Белоруссии и РФ взаимодействуют в рамках соглашения от 1993 года, согласно которому стороны немедленно сообщают друг другу сведения о наличии реальной угрозы жизненным интересам РФ и РБ.

«Действия ГРУ РФ нарушили бы международные обязательства, ну разве что политика режима А. Лукашенко стала угрожать интересам России и ГРУ начали устранять “военную опасность”. Но таких заявлений со стороны руководства РФ не звучало.

Удручает во всем этом, что спецслужбы втягивают в предвыборный цирк, хотя они должны быть вне этого. Точнее, руководители разведок ГШ и КГБ должны выступить с заявлением о наличии/отсутствии достоверной развединформации о подготовке внешними силами противоправных/военных действий в Беларуси. Информации достоверной, а не как с химоружием Хусейна», – написал Лебедо