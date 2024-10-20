Вброс от французов: якобы США готовы пригласить Украину в НАТО. Дата по прежнему не называется

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США якобы готовы пригласить Украину в НАТО, утверждает французское издание Le Monde.

Издание пишет, что в эту пятницу президент США Джо Байден встретился с лидерами Германии, Великобритании и Франции.

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Главной темой беседы была Украина. По плану победы Зеленского партнеры консенсуса не достигли и, скорее всего, общего решения до выборов в США не найдут.

«Что касается Украины, главного вопроса повестки дня, четверо лидеров стремятся, прежде всего, скоординировать свои ответы на «план победы», который Владимир Зеленский представил им в последние недели. По мнению украинского президента, речь идет о том, чтобы позволить своей стране изменить баланс сил с Россией с еще отдаленной перспективой начала переговоров о прекращении боевых действий, если это возможно, в 2025 году. Однако пока российские войска наступают на востоке страны, требования Киева к своим главным западным союзникам порождают сильные разногласия между Вашингтоном, Парижем, Лондоном и Берлином», – говорится в публикации.

“Это амбициозный план, который ставит сложные вопросы, по которым не происходит спонтанного совпадения взглядов” , – резюмирует конфидент издания в дипломатических кругах.

В частности, были разногласия по пункту о разрешении на дальнобойные удары по России – западные лидеры согласились, что этого мало для кардинального изменения ситуации на фронте.

В то же время, против вступления Украины в НАТО США с Германией якобы больше не возражают.

“Если на выборах в США победит Камала Гаррис, Байден сможет начать работу над приглашением Украины в Альянс. Однако вчетвером Штаты, Великобритания, ФРГ и Франция не смогут решить этот вопрос — для этого нужна более широкая поддержка членов НАТО, а Турция и Венгрия, вероятно, будут против”, – пишет издание.