Вбросы о наступлении на Мелитополь маскируют направление главного удара ВСУ

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Украина специально распространяет слухи о грядущем наступлении ВСУ на Запорожском направлении, чтобы отвлечь внимание от направления главного удара.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

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«Вполне возможно, что заявления Киева о планируемом ударе в сторону Мелитополя и Мариуполя — это специальная дезинформация нашего командования, чтобы отвлечь наши силы от главного направления их удара», – сказал Гундаров «Московскому комсомольцу».

Он считает, что удар в сторону Мариуполя для ВСУ сейчас реализовать очень сложно.

«Во-первых, для этого нужны крупные силы. Во-вторых – много техники. Прежде всего танки и авиация, которых ВСУ не хватает. А без воздушной поддержки наземная операция не реализуема», – объясняет аналитик.

По его словам, утверждается, что ВСУ хотят разрезать российскую группировку, чтобы лишить ее путей снабжения из Крыма.

«Но что это им даст? Пути снабжения из Ростовской области они ведь в этом случае всё равно отрезать не смогут. Это может стать не столько военной, сколько политической победой. Поэтому, мне кажется, все разговоры об этих планах – своего рода стратегическая дезинформация, которая должна отвлечь наш Генштаб от возможного контрнаступления ВСУ в районе Донецка или Луганска», – убежден эксперт.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что наступление планируется, причем «по нескольким направлениям».

«Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они [Генштаб] решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле – мае мы наступление увидим», — заявил Резников.

Стоит заметить, что примерно по такому сценарию развивались события в августе – сентябре прошлого года. Тогда много говорилось о грядущем наступлении на Херсон, но в итоге ВСУ неожиданно ударили в Харьковской области, прорвали фронт и вынудили российские войска отступить.