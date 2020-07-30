Вбросы СМИ Белоруссии о задержании сотрудников ЧВК “Вагнера” возмутили соцсети

30.07.2020, Москва, Игор Астахов

Группа в социальной сети «ВКонтакте» «ЧВК Вагнера — военное обозрение» разместила видео подписчика, прокомментировавшего новость об аресте якобы бойцов «Вагнера» в Республике Беларусь.

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Накануне белорусские СМИ пестрели информацией о задержании группы из 33 россиян где-то под Минском. Причем их представляли, как бойцов ЧВК «Вагнера», прибывших в страну для дестабилизации обстановки перед выборами президента.

Неравнодушный подписчик возмутился вбросами белорусских СМИ, напомнив, что «вагнеровцы» – это ветераны различных военных конфликтов с огромным опытом, боровшиеся с террористами ИГИЛ (запрещена в РФ). А люди, которых задержали в Белоруссии, больше похожи на «гопников». Кроме того, русским нет резона вредить братскому народу.

Всем известно, что ЧВК «Вагнера» представляет интересы России, соответственно, действовать в направлении, указанном белорусскими СМИ, априори не может. Совершенно очевидно, что Россия не заинтересована в дестабилизации ситуации в союзном государстве Белоруссии.