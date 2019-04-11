Вцепились в Украину: Порошенко уйдёт, паразиты на грантах посольства США останутся

11.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Надеющийся удержать власть Петр Порошенко всеми силами пытается закрепить за своим соперником Владимиром Зеленским ярлык «агента Кремля». Между тем, еще накануне первого тура выборов стало очевидно, что старая майданная тусовка, близкая к посольству США, дрейфует от Порошенко к лагерю Зеленского.

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Сегодня за кандидата «Зе» «топят» главные «застрельщики» переворота 2014 года – депутаты Мустафа Найем и Сергей Лещенко, сколотившие на западные гранты в годы Виктора Януковича движение «Стоп цензуре», однако хранящие молчание по поводу убийств и репрессий журналистов после победы Евромайдана. Зеленского выбрала и верхушка фонда «Майдан иностранных дел», усилиями которого подогревается запрос на санкционное экономическое удушение Крыма.

Чем объясняется такая ситуация? Какую роль играли западные грантоеды – всевозможные «неправительственные организации» в подготовке переворота 2014 года, и как теперь «профессиональные революционеры» будут влиять на Зеленского в случае его победы на выборах? Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал политолог Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив.

Роль всевозможных грантоедов, западных НКО в «оранжевой революции» 2004 года на Украине и перевороте-Евромайдане 2014-го – это настолько объемный вопрос, что, пожалуй, и докторской диссертации не хватит, чтобы раскрыть его полностью.

Представитель Госдепа Виктория Нуланд ранее признавала, что США выделили около 5 миллиардов долларов на “строительство гражданского общества” на Украине. И это только официально

Если кратко, можно обозначить стратегические направления влияния западных НКО на процессы в государстве. Во-первых, это открытое вмешательство во внутриполитические процессы Украины в области гуманитарной политики (тут уместно вспомнить, что, начиная с 90-х годов основные учебники по истории, политологии, социологии были как раз инкорпорированы западными НКО). В этом, кстати, одно из наиболее болезненных сравнений с аналогичной деятельностью Российской Федерации на территории Украины… которой, по факту, просто не было.

Роман Скрыпин, ведущий Громадського ТВ, рупора Евромайдана. Основная статья бюджета телестудии – грант Еврокомиссии

Во-вторых, западные НКО на Украине систематически и целенаправленно вымывали из страны наиболее одаренную и подготовленную молодежь, если же люди не хотели покидать страну – таких подсаживали на грантовскую иглу, как следствие, сформировался целый пласт гуманитариев, работающих, если брать глобально, против своей цивилизации.

Тут уместно привести пример Донецкого национального университета. В 2014 году, порядка 70% преподавателей кафедры политологии (плотно сидевших на западных грантах) покинули свои должности и перебрались в Винницу, в то время как преподаватели большинства кафедр химического, физического, математического факультетов (не избалованные грантами) в большинстве своем остались в Донецке.

Ирина Бекешкина, глава работающего на западные гранты фонда “Демократические инициативы”. Обеспечивает режим нужными результатами социологических исследований

В-третьих, зачастую целями западных НКО на Украине были пропаганда ценностей, формирование общественного мнения, создание групп, оппозиционных власти и др.

“Активистка” работающего на гранты движения “Стоп цензуре” обвиняет Януковича в отсутствии свободы слова. Сегодня на пресс-конференции Порошенко допускаются только лояльные журналисты

И, надо сказать, за время независимости у западных НКО появились тысячи адептов, работающих строго в их парадигме. То есть, на идейном уровне начался процесс навязывания практик и идей, совершенно чуждых украинскому обществу и разрушающих его. И этот процесс как раз сейчас можно воочию наблюдать на Украине.

Движение “Мы Европейцы” пикетирует Верховную Раду в 2012 году в поддержку геев и лесбиянок

Почему же видные грантоеды-майданщики, многие из которых не скрывают тесных связей с посольством США, сейчас меняют партию Порошенко на поддержку Зеленского?

Такой феномен объясняется сущностью околоамериканских младолибералов. Во-первых, как мы знаем, у них с самого начала президентства Порошенко появились существенные претензии к главе государства, связанные с коррупцией и кумовством.

Во-вторых, младолибералы сильно обижены на режим Порошенко, так как рассчитывали на куда большее влияние на процессы, происходящие в государстве после госпереворота, и их не удовлетворяет роль мелких ябед и кляузников.

В-третьих, их американские патроны-коллеги явно ждут от них большего, а их непрофессионализм и гипертрофированная изнеженность набила оскомину у кураторов.

Тут необходимо отметить, что на Украине сформировалась целая когорта профессиональных «борцов с коррупцией», которая ровным счетом ни на что не влияет и вызывает лишь саркастические улыбки у представителей режима.

Такое положение дел, конечно, не устраивает «американских партнеров», которые в настоящий момент видят в Зеленском возможность проводить более четко свою стратегию.

Какое влияние могут оказывать эти западные грантоеды на Зеленского в случае его победы?

В настоящий момент уровень влияния околоамериканских младолибералов на Украине минимальный, но, в то же время, сохраняются большие амбиции. По сути, влияние этих персонажей на ситуацию в стране заключается в ограниченной пропаганде своих ценностей журналистскими расследованиями (которые не приводят к реальным результатам) и созданию вида бурной деятельности за ценности заокеанских партнеров.

Если сравнивать их силу и ресурсы с неонацистскими организациями на Украине, то можно с полной уверенностью утверждать, что, в случае конфликта между ними, – от младолибералов и мокрого места не останется.

Мустафа Найем, один из главных борцов против цензуры на западные гранты во времена Януковича, молчанием одобряет волну репрессий против неугодных режиму журналистов после Евромайдана

Не оказывают ли уже влияние упомянутые выше американские младолибералы на главного соперника Порошенко, учитывая заявления Зеленского по изменению формата переговоров по Донбассу в более выгодный для Запада?

Думаю, пока преждевременно говорить, что младолибералы оказывают значительное влияние на Зеленского и формирование его подходов и взглядов, в окружении кандидата в президенты есть куда более значимые фигуры. Такие, как беглый губернатор Днепропетровской области и его советники.

Но, с другой стороны, конечно, не добавляют оптимизма заявления лидера президентской гонки о необходимости присоединения к «Нормандскому формату» США и Великобритании. Это, по существу, не более, чем модифицированная логика Порошенко относительно конфликта на Донбассе.

Никто же не мешал Зеленскому заявить, что, по его мнению, «Нормандский формат» нужно расширить за счет Китая, а это означало бы сигнал России и Донбасским республикам относительно более взвешенной политики по конфликту и, в то же время, ни одна порошенковская шавка не пикнула бы против такой инициативы.

Но, конечно, виден след американских клиентов в окружении Зеленского. Это касается формирования его позиций и мировоззрения в экономической сфере, так как его консультируют бывшие члены правительства Украины Абромявичус и Данилюк.

Какие выводы для НКО России можно сделать из украинской истории?

У врагов можно и нужно учиться. Часто не хочется, и вроде как непатриотично, но украинская ситуация – это один из лучших примеров в мировой истории реализации стратегии soft power. Причем, уже набрался такой объем информации, что на основе его можно «цветные революции» проектировать и осуществлять в любой точке мира.

Отпечатанная на западные гранты листовка времен Евромайдана, призывающая граждан поддержать переворот, который, якобы, направлен не против России

Как могут российские НКО работать на Украине в нынешних условиях?

В настоящий момент крайне ограничено окно возможностей для российских НКО в работе по Украине, но, в то же время, существует целый ряд направлений, которые могут принести вполне реальные политические и гуманитарные дивиденды.

Во-первых, это проблематика, связанная с Донбассом и отстаиванием прав и свобод граждан там проживающих.

Во-вторых, это сбор и систематизация информации по ключевым проблемам, связанным с неонацистскими движениями на Украине, нарушением прав журналистов, притеснением населения по языковому, религиозному, этническому признаку. В нынешнюю эпоху пост информационного общества, обладая начальными навыками работы с компьютером, подключенным к сети интернет, у тебя просто пропадает ограничения в добыче информации.

В-третьих, очень перспективным выглядит процесс сбора информации по конкретным персонам украинского политического бомонда, за счет зачастую открытых зарубежных баз данных, можно найти очень много информации, касающейся ведущих украинских политиков.

На самом деле этот список можно продолжать еще очень долго, и его объем зависит исключительно от фантазии человека, этим занимающимся.