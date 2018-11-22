Вчера наступил конец Майдана

22.11.2018

Ничтожно малое количество людей, решивших отметить пятую годовщину Майдана, завершили исторический этап так называемой “революции”

К такому выводу на своей странице в Facebook пришел украинский юрист, экс-заместитель главы администарции президента Андрей Портнов

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“Думаю, вчерашнее ничтожно малое количество людей на Майдане, открытие в пятую годовщину на месте сожжения людей магазина жареных курочек, организация в эти же дни в центре Киева юношеских соревнований «снайпер столицы», регистрация депутатами БПП закона о криминализации клеветы и ежедневные кражи и мародерство функционерами Майдана завершили исторический этап революции Достоинства.

Можно утверждать, что за пять лет произошла тотальная девальвация и маргинализации всех её ключевых атрибутов и новых явлений – героев, патриотов, активистов, лозунгов, ценностей и штампов. Эпоха завершена. Вчера наступил конец. В течении нескольких месяцев все вместе добьём БПП и Народный Фронт и перевернём эту страницу без какого-либо реванша”, – полагает Портнов.