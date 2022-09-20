«Вчерашние заключённые хорошо проявляют себя на Донецком фронте» – военкор

Вчерашние заключённые проявляют себя довольно устойчиво и активно в сложнейших ситуациях, связанных постепенным заходом освободительных сил в агломерации Артёмовска.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое, мы не в обороне, мы в наступлении. Второе, это не штурмовщина, а продуманные, аккуратные действия, но предполагающие только движение вперёд. Мы движемся вперёд от Донецка. Великолепно себя проявляют ЧВК в Бахмуте (Артемовске – Ред.). Они вышли на окраину, зацепились за первые дома, они действуют профессионально, имея все структуры, которые позволяют наступать – это и разведка, и авиация, и бронетехника, и личный состав.

И хочу сказать – вчерашние заключённые проявляют себя довольно устойчиво, активно в этих сложнейших ситуациях, связанных с гигантским риском для жизни. Это раз. Второе, если говорить о заключённых, они уже набраны и в боевые части ДНР, тоже себя неплохо проявляют. Пока они стоят не в первой линии, они не в атаке, но это есть», – рассказал военкор.

Также он сообщил о прибытии в зону боевіх действий двух чеченских батальонов «Запад» и «Восток».

«Высокоподготовленные, обеспеченные, с тюнингованным оружием, с боеприпасами, со средствами передвижения. То есть Рамзан Кадыров подготовил их как положено. Я не буду называть численность, она достаточная для того, чтобы чувствовать себя уверено в режиме наступления на определённом участке фронта, который поручен целому соединению. Эти ребята сегодня идут вперёд. Следующее, если мы возьмём Артёмовск, то мы уже будем говорить о перспективах движения на Славянск, а значит, на окружение той группировки, которая сегодня терроризирует Донецк. Не всё так просто, люди делают всё, они работают просто на износ для того, чтобы идти вперёд. Штурмовики штурмуют, не так их много, но хороши чеченцы, сейчас приехали, вот тот контингент, о котором я говорил. Мы идём вперёд здесь, в Донецке, но сложно, идём. Это не успокоение, это констатация», – сказал Сладков.