Вчерашний четник Драшкович поддержал черногорского диктатора-сербофоба

14.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Лидер непопулярного Сербского движения обновления и экс-глава МИД Сербии при прозападном режиме страны Вук Драшкович считает идею Сербского мира фальшивой и придуманной Россией.

Об этом отставной политик заявил в интервью RTCG, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Будучи гостем программы государственного черногорского телеканала «Телеоскопия», Драшкович обрушился с критикой на победившую на парламентских выборах в Черногории коалицию, выступавшую против диктатора Мило Джукановича, гонений на СПЦ и за нормализацию порушенных отношений с Сербией и Россией.

«Основные средства массовой информации – антиправительственные, телеканалы в основном сербские, не говоря уж о том, что как можно говорить о единоличной диктатуре человека, партия которого никогда не правила в одиночку, а только в коалиции, – заявил сербский политик. – Я не понимаю и Джукановича, когда он говорит, что его Демократическая партия социалистов проиграла.

Неправда, по всем западным стандартам ДПС – победитель. Другое дело, что она не может сформировать правительство. С другой стороны есть 16 партий и Сербская православная церковь, которые все вместе при беспрецедентной пропаганде и поддержке СМИ Сербии сумели выиграть только один созыв (в парламенте – ред.) и теперь заявляют о некоей победе».

В своем спиче Вук Драшкович, как и многие сторонники диктатора Джукановича, стал запугивать черногорского обывателя некими силами, которые хотят вернуть страну в 90-е и отменить итоги референдума о независимости от Сербии. А также поведал, как во времена Союзной Югославии летал с Джукановичем на саммит ОБСЕ, и их самолет могли сбить спецслужбы Слободана Милошевича:

«Я должен вытащить Черногорию из его пасти!», сказал мне Джуканович, когда мы вылетели из аэропорта в Дубровнике (Хорватия – ред.), – поделился полной драматизма историей Вук Драшкович. – Потому что седьмой батальон держал нас под прицелом и хотел сбить. Это был 99-й год. Если бы мы вылетели из Подгорицы или Тивата (в Черногории), мы, вероятно, были бы сбиты».

Драшкович не без пафоса отметил, «что тот, кто не извлекает правильные уроки из ошибок и истории, обречен на повторение несчастий».

«Эта идея «Сербского мира», которую сейчас пытаются двигать – это, прежде всего, подделка, это идея России, это их идея. Но Россия-это Россия, она также может напасть на любое государство, и никто ей не указ…. Черногория ведет Мойковацкую битву (битва 1916 года, когда союзные Сербии войска Черногории разгромили подразделения Автро-Венгрии – ред.) за Сербию, прокладывает нам путь, расправляет нам крылья. Будущее Сербии с Западом, в НАТО. Мы не увидим ЕС, пока не вступим в НАТО».

Самое интересное, что в конце восьмидесятых бывший коммунист Вук Драшкович стал инициатором воссоздания консервативно-монархического паравоенного движения четников.

В годы патриотической молодости. Вук Драшкович с лидером сербских радикалов Воиславом Шешелем.

Созданная на базе Сербского движения обновление добровольческая Сербская гвардия принимала участие в защите непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии. Драшкович проявил себя и как талантливый писатель, создав несколько романов патриотического толка, один из которых – «Нож» – был экранизирован.

Однако к середине 90-х политик резко охладел к четничеству и стал сотрудничать с прозападной оппозицией. В 1999 стал вице-премьером Югославии, но был уволен Слободаном Милошевичем за то, что показательно дистанцировался от него и руководства страны во время агрессии НАТО. В правительстве свергшего в результате первой цветной «Бульдозерной революции» Милошевича прозападного режима получил должность главы МИДа, несмотря на то, что его СДО в силу непостоянности позиции его лидера, потеряло всякую поддержку сербских граждан (консерваторов он разочаровал, либералы ему не доверяли).

В последние годы Вук Драшкович в силу своей непопулярности отошел от активной политической деятельности.

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Вук Драшкович в роли лидера четников. Теперь он считает Сербский мир фальшивкой.