Вчерашний день резко поменял настроения киевлян, вернув их в бомбоубежища

11.10.2022  12:39 (Мск), Москва
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Еще недавно украинцы были уверены, что президент Владимир Зеленский ведет их страну к победе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Аргументы и факты».


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По словам автора публикации, «когда реальностью стало давно обещанное украинское контрнаступление, позиции Зеленского взлетели до небес».

«У украинского обывателя пропал страх — не только города Западной Украины, но и Киев забыл, что такое сигналы воздушной тревоги», – отмечается в статье.

Также указывается, что нарастающая эйфория «создавала украинскому президенту ореол победителя, сокрушившего Россию».

«Террористический акт на Крымском мосту стал пиком этих настроений. Фотографировавшиеся в Киеве на фоне открытки с горящими арками моста были уверены в том, что Зеленский ведет Украину к окончательной и безоговорочной победе.

Но ракетные удары 10 октября вернули киевлян в бомбоубежища, а «карету» Зеленского низвели до состояния тыквы. Отброшенные назад, в март 2022 года, украинцы стали проклинать того, кого еще сутки назад боготворили», – резюмирует «АиФ».

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