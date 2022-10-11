Вчерашний день резко поменял настроения киевлян, вернув их в бомбоубежища
Еще недавно украинцы были уверены, что президент Владимир Зеленский ведет их страну к победе.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Аргументы и факты».
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По словам автора публикации, «когда реальностью стало давно обещанное украинское контрнаступление, позиции Зеленского взлетели до небес».
«У украинского обывателя пропал страх — не только города Западной Украины, но и Киев забыл, что такое сигналы воздушной тревоги», – отмечается в статье.
Также указывается, что нарастающая эйфория «создавала украинскому президенту ореол победителя, сокрушившего Россию».
«Террористический акт на Крымском мосту стал пиком этих настроений. Фотографировавшиеся в Киеве на фоне открытки с горящими арками моста были уверены в том, что Зеленский ведет Украину к окончательной и безоговорочной победе.
Но ракетные удары 10 октября вернули киевлян в бомбоубежища, а «карету» Зеленского низвели до состояния тыквы. Отброшенные назад, в март 2022 года, украинцы стали проклинать того, кого еще сутки назад боготворили», – резюмирует «АиФ».
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