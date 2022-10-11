Вчерашний день резко поменял настроения киевлян, вернув их в бомбоубежища

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Еще недавно украинцы были уверены, что президент Владимир Зеленский ведет их страну к победе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Аргументы и факты».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам автора публикации, «когда реальностью стало давно обещанное украинское контрнаступление, позиции Зеленского взлетели до небес».

«У украинского обывателя пропал страх — не только города Западной Украины, но и Киев забыл, что такое сигналы воздушной тревоги», – отмечается в статье.

Также указывается, что нарастающая эйфория «создавала украинскому президенту ореол победителя, сокрушившего Россию».

«Террористический акт на Крымском мосту стал пиком этих настроений. Фотографировавшиеся в Киеве на фоне открытки с горящими арками моста были уверены в том, что Зеленский ведет Украину к окончательной и безоговорочной победе. Но ракетные удары 10 октября вернули киевлян в бомбоубежища, а «карету» Зеленского низвели до состояния тыквы. Отброшенные назад, в март 2022 года, украинцы стали проклинать того, кого еще сутки назад боготворили», – резюмирует «АиФ».