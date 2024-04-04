ВЦИОМ: «Донбасский консенсус» зацементировал путинское большинство

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ключевой элемент, повлиявший на исход президентской кампании в РФ – это «Донбасский консенсус». Все показатели с начала СВО выросли – это касается и институтов, и оценки ситуации в стране, и оценки действующего президента.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Сегодня 68% поддерживают решение провести СВО. Этот показатель даже вырос, по сравнению с двухгодичным периодом. Только 19% это решение не поддерживают. Ход СВО оценивается преимущественно положительно – 83% считают промежуточные итоги значимыми, и только 10% не согласны. Эта цифра крайне важна, потому что, несмотря на отдельные проблемы, сложности, неоднозначные интерпретации, мы видим, что уровень поддержки не только решения, но и хода СВО крайне высок. Ещё одна цифра, которая цементирует путинское большинство. Это отношение к воссоединению ЛНР, ДНР, отдельных территорий Херсонской и Запорожской областей с Россией. 74%, группа отрицательной оценки незначительна – всего 8%, есть незначительная группа тех, кто относится без эмоций или затруднились, это всего лишь 18%», – отметил он.

«Как я уже говорил, текущая ситуация характеризуется крайне высоким уровнем одобрения очень многих институтов. Один из ключевых, на которых возлагается ответственность – и за ход СВО, и за те процессы, которые происходят на передовой – это, конечно же, наша армия. 85% заявляют о том, что они доверяют армии», – рассказал Мамонов.