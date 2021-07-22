22.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Общество, Политика, Россия, Социология
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ВЦИОМ обнародовал рейтинги «Единой России»

За партию «Единая Россия» готовы проголосовать на предстоящих парламентских выборах 28% избирателей. Об этом,на...

За партию «Единая Россия» готовы проголосовать на предстоящих парламентских выборах 28% избирателей.

Об этом,на пресс-конференции в Москве заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данные и телефонного, и квартирного опроса оказались близки. Лидерские позиции сохраняет «Единая Россия». Она набирает 28% от всех опрошенных, от всех участников исследования», — сказал специалист.

Второе и третье места заняли КПРФ и ЛДПР (11-13%). Замкнула четверку «Справедливая Россия» (6-7%). К прохождению 5-процентного порога на выборах близки еще три партии, отметил Мамонов. Это партия «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и партия «Яблоко».

«Если брать по группе тех, кто заявил, что готов в разной степени принять участие в выборах, то показатель «Единой России» улучшается до 39% при квартирном опросе и до 31% при телефонном опросе», — подчеркнул Мамонов.



В группе опрошенных, заявивших, что они точно будут голосовать, показатель ЕР в квартирном опросе составил 40%, а в телефонном — 30%. Самыми активными избирателями остаются люди старше 60 лет.

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