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В выставочном комплексе «Атамань» готовятся отпраздновать 230-летнюю годовщину высадки черноморских казаков на Таманский полуостров, сообщает «Кубань Информ». Более тысячи представителей сословия из Кубани, Адыгеи и Карачаево-Черкессии примут участие в мероприятии.

В программу праздника включат военно-патриотические и спортивные акции. Посетители смогут увидеть выступления конной группы Почетного караула Кубанского казачьего войска, показательные выступления по «казачьей лаве» и смотр-конкурс племенных лошадей.

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25 августа 1792 года под командованием войскового полковника Саввы Белого казачья флотилия прибыла к таманскому берегу и первые из переселенцев-казаков ступили на свою землю. Данное событие имело далеко идущие последствия для государства. Екатерина II даровала казакам в вечное пользование остров Фанагория и всю землю, расположенную по правую сторону реки Кубань: от устья к Усть-Лабинскому редуту.

Это действительно памятный день для нашего народа. Однако сейчас, когда Россия отстаивает свой суверенитет и борется с нацизмом на территории Украины, помощь атаманов на фронте была бы очень кстати.

Примечательно, что многие сражения в рамках СВО разворачиваются именно на казацкой земле. В царское время атаманы всегда шли на передовой и защищали Родину от врага. Собственно, именно поэтому им и даровали такие масштабные территории.

Народ России, переживающий о судьбе народа Донбасса, рассчитывает на помощь казаков на полях спецоперации: если не в самих боях, то хотя бы в тылу.

Тот факт, что тысячи казаков участвуют в культурных мероприятиях, но совершенно игнорируют СВО, сильно расстраивает общественность. На авторитет казачества может повлиять только героизм атаманов, а не смотры лошадей и показные марши во время судьбоносных боевых действий.