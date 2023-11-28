«Вдарить по путинской массе» – беглая оппозиция собирается взрывать избирательные участки

Елена Острякова.  
28.11.2023 19:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Диверсии, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Единственный способ сорвать президентские выборы в России – атаковать избирательные участки дронами.

Об этом на четвертой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организации) в Варшаве заявил лидер подконтрольного покойному олигарху Борису Березовскому молодежного движения «Пора» Андрей Сидельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственный способ сорвать президентские выборы в России – атаковать избирательные участки дронами. Об этом...

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«На сегодняшний день для российской оппозиции есть только одна позиция – объявить сбор на покупку дронов и эти дроны запустить на избирательные участки в день голосования. Это единственный момент, который может испугать какую-то путинскую массу. А уж говорить о том, что выборные участки будут на оккупированных территориях… они, на мой взгляд, являются совершенно законной целью с военной точки зрения», – сказал террорист.

Беглый философ Александр Осовцов предостерег от публичного обсуждения подобных вопросов.

«Конечно, можно поручить исполнительному совету реализовать совместный план мероприятий по противодействию, но делать-то чего. Взрывать избирательные участки – дело абсолютно благородное. Я за. Но обсуждать это на исполнительном совете несколько экстравагантно», – сказал Осовцов.

С особым цинизмом он предложил просить Запад признать соучастниками военных преступлений организаторов выборов «хотя бы на оккупированных территориях».

Публицист Серей Мардан полагает, что беглые оппозиционеры пытаются просто привлечь к себе внимание радикальными предложениями.

«И сейчас, разумеется, они озверели и требуют крови, потому как гранты скудеют, Россия – живет, разрушить ее у грантоедов не получается, а грантодатели – грозят им кулаком и лишением средств. Вот и демонстрируют эти самовыбранные «депутаты» свои упырячьи морды. Ну, а что касается выдачи – их не просто выдадут после нашей победы. Их выпинают, в надежде ими же откупиться», – написал Мардан в своем тг-канале.

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