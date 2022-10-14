Вдохновившись ПАСЕ, во Львове мечтают расправиться с Путиным, как с бен Ладеном

14.10.2022  17:42 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, ПАСЕ, Политика, Россия


Если Запад признает Россию террористическим государством, то президент РФ Владимир Путин может стать военной целью.

К такому выводу пришел пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов в эфире местного телеканала НТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Запад признает Россию террористическим государством, то президент РФ Владимир Путин может стать военной...

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Дроздов сравнил российского лидера с главарем террористической организации «Аль-Каида», который был ликвидирован американским спецназом в 2011 году.

По мнению Дроздова, основу для такого решения заложила вчерашняя сессия ПАСЕ, где организация назвала Россию «террористическим режимом».

«По такой логике, следующая деятельность мирового сообщества по отношению к России должна перейти в рамки антитеррора. А это означает, что В.В. Путин из политического лидера государства должен перейти в ранг террориста, то есть военной цели», – сказал русофоб.

«И я делаю прямую аналогию с Усама бен Ладеном, который тоже из лидера организации (она не была государством, но в современное время террористические организации могут быть и государственными, что мы видим с Россией) был объявлен на высшем уровне военной целью и его достали в пакистанской пустыне.

Для этого им понадобилось 79 спецназовцев и один дрессированный пес. Простая аналогия должна была бы вдохновить все мировое сообщество начать смотреть на В.В. Путина не только как на военно-политического преступника, а как на террориста», – заявил Дроздов.

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