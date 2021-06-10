Вдохновленный успехом Гордон решил продавать собственные яйца

10.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Одиозный киевский журналист Дмитрий Гордон, скандально известный пиаром шарлатаном и антироссийской пропагандой, хочет выпускать киндер-сюрпризы «Яйца Гордона в шоколаде».

Об этом он сообщил в беседе на телеканале «НАШ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вкладываю интеллектуально и финансово в себя, и теперь это вложение даёт всходы. Продавая конфеты «Гордон в шоколаде», я зарабатываю на том, что выложил себя интеллектуально и материально», – сказал он.

По его словам, конфеты пользуются огромным спросом, и магазины требуют новых партий.

«Невозможно было достать, разметались. Теперь я буду производить плитки шоколада, и другие конфеты – курага в шоколаде, чернослив в шоколаде. Халву буду делать, зефир в шоколаде точка мороженое Гордон на палочке в шоколаде. Мне посоветовали хорошую идею над которой я сейчас думаю – производить киндер-сюрпризы под названием «Яйца Гордона в шоколаде». В коробке будет две штуки, в одной коробке на партию будет лежать сто долларов. Вот вам яйца Гордона в шоколаде, ешьте, приятного аппетита», – сказал Гордон.