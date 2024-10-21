Вдова-экстремистка мечтает сгноить президента России в тюрьме

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Юлия Навальная, находящаяся в реестре экстремистов и террористов, последние дни серийно дает интервью западным СМИ, чтобы раскрутить книгу якобы мемуаров своего мужа, утверждая, что Алексей написал ее в ШИЗО.

В последнем интервью она договорилась до того, что хочет стать президентом России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя цель – сделать все, чтобы добиться перемен. Если я вернусь в Россию, я буду участвовать в выборах как кандидат», – сказала Навальная.

Ранее в интервью журналу «Papel» она заявила, что сможет стать «женщиной, которую больше всего боится Путин», потому что собирается сгноить президента РФ в тюрьме.

«Я бы хотела, и я жду этого, чтобы Путин оказался в тюрьме. И я не хочу, чтобы он оказался где-нибудь в Гааге, в Европе. Это неплохие тюрьмы с компьютером, с хорошей едой, с комфортными чистыми камерами. Я хочу, чтобы он оказался в российской тюрьме», – заявила экстремистка.

При этом она не собирается возвращаться в Россию пока не будет уверена, что ее не арестуют в аэропорту так же, как покойного мужа.

Либеральный публицист Анатолий Несмиян полагает, что вдова постоянно поминает российского президента в своих интервью, потому что боится потерять своих западных спонсоров.

«Парадокс, но для того, чтобы Навальная как-то звучала, ей нужен Путин, причем сидящий на своем месте. Без него она превращается в полное ничто. Это же относится и ко всей нынешней российской «оппозиции»: не станет режима – исчезнет и она. По факту, «оппозиция» должна молиться на то, чтобы Путин оставался у руля как можно дольше. Только в этом случае они будут представлять хоть какой-то интерес для спонсоров. Без него они сразу превратятся в пыль», – написал Несмиян в своем тг-канале.

Политолог Алексей Чеснаков считает, что своими интервью Навальная хочет раскрутить себя на Западе, удачно продать псевдо-мемуары, возглавить политическую эмиграцию и отвлечь внимание от ее непрекращающихся склок. И, наконец, получить материальную помощь от западных спонсоров.

«Вряд ли все эти задачи, кроме последней, разумеется, будут решены. Сценарий с возвращением и воцарением вдовы может быть реализован только в каких-то фантастических условиях, когда вся система российской власти будет разрушена, элита уничтожена, а страна побеждена. Таких вариантов не просматривается», – пишет Чеснаков.

Его коллега Марат Баширов считает, что Навальная – это консерва западных спецслужб на будущее.

«Еще один сигнал о том, что Запад готовится к поствоенной работе внутри России. Юлия Навальная сказала, что собирается на выборы президента России. Это в 2030 году, которые?», – написал Баширов.