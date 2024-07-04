Каспаров обеспечил вдову Навального съемной квартирой и «мировым признанием»

Безмятежная вдова покойного блогера-экстремиста Алексея Навального Юлия возглавила на этой неделе международную правозащитную организацию Human Rights Foundation (HRF).

«HRF — организация, которая объединяет тех, кто ведет борьбу против диктатур по всему миру. Как человек, который лично стал свидетелем угрозы, которую диктатуры представляют для наших близких и мира в целом, для меня большая честь взять на себя роль председателя Human Rights Foundation. Главное для меня — продолжение дела Алексея. Я верю, что сотрудничество с HRF может помочь в этом мне и всей команде», – заявила Навальная.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Ранее Human Rights Foundation 12 лет возглавлял бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров. В интервью киевской пропагандистке Олесе Бацман он заявил, что сам предложил Навальную на свое место, но почему-то назвал ее избрание паллиативом, то есть помощью при смертельном заболевании. Видимо Каспаров имел ввиду состояние российской эмиграции.

«При всех наших разногласиях важно показать, что у российской оппозиции есть вещи, которые нас объединяют. Эта идея всем понравилась, в частности, Юлии Навальной. Это хороший знак того, что есть вещи, нас объединяющие. Разногласия никуда не делись, но я надеюсь, что это поможет двигаться в правильную сторону. Паллиатив найти не так просто, на самом деле», – сказал Каспаров.

Многие спутали Human rights foundation, который возглавила Навальная, с известной Human rights watch. Однако бюджеты этих организаций отличаются в 6 раз.

«HRW – крупная структура, исполняющая роль палки для битья неугодных по всему миру для США. HRF – карманная структура Уильяма Браудера – мошенника и мерзавца, спонсируемая понемногу другими русофобами для нанесения репутационного ущерба России. Конечно, быть может, под Йоланду (так называет Навальную президент США Джо Байден – ред.) заведут новое финансирование, но я очень сомневаюсь. На винишко и аренду квартиры в Нью Йорке Йоланде хватит. А больше ей никто давать и не собирается», – поясняет в своем тг-канале политолог Павел Данилин.

«Самая большая удача в жизни Навальной – это смерть её супруга. Теперь можно лет 10 жить в Нью-Йорке и вращаться в хороших тусовках. Ну, а Каспаров… А что Каспаров? Он как тот старый больной Паниковский – стал никому не нужен, и его просто выбросили как использование резиновое изделие #1 на свалку. И не истории, а просто на свалку», – считает его коллега Юрий Баранчик.

Приятель (а по слухам и любовник) Навальной беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин опасается, как бы его подруга не упустила свой шанс возглавить всю российскую оппозиционную эмиграцию, как это сделала самопровозглашенный «президент Белоруссии» Светлана Тихановская.

«К Тихановской ни я, ни кто-то из россиян не имеет право что-то предъявлять, но констатировать, что у нее был феноменальный исторический шанс, которым она не воспользовалась… За нее Франак Вячорка все решал, и этой команде не хватило размаха. Я надеюсь, что подобной ситуации не произойдет с Юлей. Мы не говорим о прямом лидерстве, как командир полка, а такой вдохновитель и некая система координат. Первые 2-3 месяца после чудовищного убийства Алексея все были готовы на нее ориентироваться», – сказал Чичваркин в интервью немецкому «Бильд».

Беглый бизнесмен переживает из-за того, что «цивилизованный мир не воспринял русскую оппозицию и хочет общаться только с Путиным». Он считает, что начало у Навальной «было ярким и мощным, и все надеялись, что она станет матерью оппозиции», но потом что-то пошло не так. Чичваркин полагает, что у безмятежной вдовы есть время побороться за мировое влияние с президентом РФ до осени, когда будет презентована в США книжка мемуаров Навального.