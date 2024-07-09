Вдова Навального заочно арестована – пути в Россию больше нет

Михаил Рябов.  
09.07.2024 18:14
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Политика, Россия, Сюжет дня


Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключении под стражу сроком на 2 месяца Юлии Навальной, которая на прошлой неделе была объявлена в розыск за участие в экстремистском сообществе.

Об этом сообщил канал Судов общей юрисдикции Москвы.

Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключении под стражу сроком...

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Политолог Алексей Ярошенко объясняет, что к Навальной есть и другие претензии.

«Она отмыла минимум 75.5 млн рублей. Это к тому, что все наши «оппозиционеры» – богатые люди. И источник этого богатства как раз «оппозиционная» деятельность. Точнее: финансовая помощь от Запада на эту деятельность. Раз деньги пришлось отмывать, то они были в конвертах.

По-русски говоря: экстремистка Навальная получила от црушников порядка ста конвертов по 10 000 долларов (100 купюр по 100 долларов). Из этого можно сделать вывод, что интенсивность встреч с представителями иностранных спецслужб была высокой – примерно раз в неделю. Расчёты условны, но самое главное понятно: экстремистка Навальная получала деньги в конвертах и часто встречалась с иностранными шпионами».

На прошлой неделе стало известно, что Навальная стала руководить Human Rights Foundation, которую до того 12 лет возглавлял бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров.

«Не вписался в рынок». Стае нужен новый вожак», – объяснял политолог Семен Уралов причины замены Каспарова на Навальную.

Навальнисты за границей рассчитывают на многолетнее противостояние России с Западом, написал экс-советник главы ДНР Александр Казаков

«Наши политические власовцы – этот самая радикальная партия войны. Они рассчитывают на то, что наша война с Западом будет вечной. Иначе кто же и за что будет платить им деньги?».

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