Вдова убитого лидера косовских сербов призвала оппозиционера Джиласа перестать торговать его именем

07.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Милена Иванович – вдова застреленного неизвестными Оливера Ивановича, негативно отреагировала на призыв оппозиционного олигарха Драгана Джиласа к своим сторонникам отметить годовщину его убийства.

Женщина считает, что таким образом прозападный политик хочет набрать себе политические очки.

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«Считал ли Джилас дни с момента убийства Оливера, или он просто оценил, что сейчас подходящее время «оживить» его? – задала риторически вопрос Милена Иванович, передает Танюг. – Каждый день я ищу правду, но не на улицах. И считаю дни, но не для того, чтобы торговать ими, а чтобы добраться до истины».

По словам вдовы, Драган Джилас был последним, кто помянул Оливера.

«Он не вспоминал о нем, когда якобы боролся за правду, и вспомнил, когда ему понадобились легкие политические очки», – добавила Иванович.

Накануне в эфире прозападного телеканала N1прозападный оппозиционер и олигарх Драган Джилас призвал своих сторонников собраться и отдать дань памяти покойному лидеру косовских сербов.

Общественный деятель, лидер гражданской инициативы «Свобода, демократия, справедливость», занимавшийся защитой прав сербов в Косово, Оливер Иванович был застрелен возле своего офиса в Косовской Митровице в 2018 году. Убийц общественника не нашли и по сей день. Народная молва полагает, что оно был заказано элитой албанских сепаратистов, которой Иванович был неудобен, однако сразу же после его убийства, как сами албанцы, так, что характерно, в унисон с ними прозападные оппозиционеры стали обвинять в убийстве официальный Белград. «Полиция» Косово даже арестовала нескольких боснийских сербов, якобы по подозрению в убийстве общественника, и держит в застенках в Приштине уже третий год, однако несмотря на это не может доказать их причастность к этому преступлению.