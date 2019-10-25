Вдове нацика угрожают из-за земли, которую она получила после гибели мужа

25.10.2019, Тернополь, Остап Тризубов

Вдове погибшего в 2014 году в «АТО» экс-командира роты добробата «Айдар» Андрея Юркевича Кристине угрожает земельный мошенник из-за участка, который она получила в результате смерти супруга.

Об этом она рассказала в эфире местного телеканала «ИНТБ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 2014 тернопольский горсовет выделил вдове восемь «голых» соток земли, однако строительство частного дома Кристина Юркевич начала только несколько месяцев назад, сразу столкнувшись с серьёзной проблемой. Бывший тернопольский чиновник, юрист, уволенный с должности за махинации с земельными участками Станович Назарий, назвавшись представителем её соседа-пенсионера, которого вдова ни разу даже не видела, по неизвестным причинам начал ей угрожать.

«Я с такими людьми ещё не сталкивалась – никаких моральных принципов, ни жизненных принципов, ничего. У меня есть все необходимые документы. Проблема в том, что он мне сначала написал судебное решение, что у меня самострой, есть ли у меня все документы. Постоянно человеку что-то не то. Кидался в меня молотком, но мой родной брат остановил его – схватил его за руку и подставил руку перед моим виском», – возмутилась она.

В результате потасовки Становича Назария привлекли к ответственности за хулиганство, однако это не помогло предотвратить конфликт.