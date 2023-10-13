«Вдруг не заметят»: Запад решил грабить российские ЗВР по кусочкам

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Россия не получит замороженные в третьих странах принадлежащие ей активы, пока не компенсирует ущерб Украине.

Об этом говорится в заявлении стран-членов G7, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться неподвижными, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине», – отмечают в общем заявлении министры финансов стран «Большой семерки».

На Украине требуют не останавливаться и полностью конфисковать российскую собственность.

«Страны G7 заморозили $280 млрд активов России и обещают держать их, пока Россия не заплатит репарации Украине. Важное решение. В целом российские активы должны быть конфискованы и идти на восстановление Украины», – написал в своем телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Западные страны давно бы уже выполнили пожелание Ермака и забрали всю российскую собственность, если бы не боялись создать опасный прецедент, отметил в комментарии «ПолитНавигатору» кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина» Александр Дудчак:

«Они бы уже давно эти деньги потратили, если бы не опасались, как раз того, что такой пример может очень негативно сказаться на отношении к активам в части золотовалютных резервов, которые есть практически у каждой страны в номинированных долларах. Поэтому они тогда и не поступили таким образом в начале СВО, когда вводили все эти санкции. Они не стали просто распределять эти ресурсы между участниками своей организованной преступной группировки. Они перешли к тактике демонизации России, создании образа, что это не государство, это нелюди, с ними можно делать все, что угодно. Поэтому и грабеж России и ее активов не будет являться преступлением. Но эта тактика не сработала – мы видим на примере африканских стран, латиноамериканских и многих других, арабских – они все прекрасно понимают».

При этом, Дудчак отмечает, что Запад уже сделал первый шаг и теперь будет смотреть на реакцию по «отжиму» российских денег:

«Сейчас они забрасывают пробный шар – Бельгия заявила, что выделяет 1,7 миллиарда евро на помощь Украине, в эту сумму включаются и средства, поступившие в виде процентов, набежавших на замороженную часть золотовалютных резервов России. Они пытаются проверить реакцию на такой поступок. Это будет для западного мира, америкацентричного, очень серьезным наступлением на грабли. Получат от такого шага по лбу сами. Но, к сожалению, Россия до сих пор действует слишком гуманно и реагирует на шаги Запада, а не работает на опережение».