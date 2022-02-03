«Вдруг они подавали патроны Путину»: в Киеве требуют проверять детей из ЛДНР

Новости Украины

Никаких преференций в законодательстве для абитуриентов из ЛДНР при поступлении в украинские вузы не должно быть.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил экс-депутат Рады, член националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он раскритиковал инициативу министра по делам «оккупированных территорий» Ирины Верещук, которая высказалась за предоставление преференций для абитуриентов из неподконтрольного Киеву Донбасса, чтобы хоть как-то заинтересовать их ехать на Украину.\

«Все, кто сидят на неподконтрольных территориях, получают российские паспорта. Сознательно ли они это делают, но им точно никто не запихивает их в руки. Они эти документы получают. То есть Верещук предлагает, что мы людям с российскими паспортами с хлебом солью на полотенцах будем давать украинское гражданство, нарушая украинское законодательство, не проверяя этих людей, чем они занимались? Возможно, кто-то и учил украинский язык», – заявил Мирошниченко.

Ведущий уточнил, идет ли речь о детях.

«Подождите, дети. 17 лет, вы видели и в 13, и 15 лет этих детей. Может кто-то учил украинский язык. И такие есть. Может кто-то готовился к ВНО – математику, географию, историю украинскую учил. Конечно, такие дети есть, но, к сожалению, они – исключения. А кто-то подносил патроны сепаратистам и получал благодарность от Владимира Путина. Могли быть такие? Да. А что нужно делать? Нужно каждого проверить, кто приезжает с оккупированных территорий, на предмет сотрудничества с оккупантами, сепаратистами, с органами незаконной власти, которая там сейчас на оккупированных территориях. Это важно. Но Верещук это не беспокоит, ей важна цифра, чтобы было не 2, а 22 тысячи, 42 тысячи. Мы должны защищать права каждого гражданина. Мы должны создавать стимулы для того, чтобы люди, которые хотят жить на Украине, которые верят в украинское государство, которые чувствуют себя украинцами, учились тут. Но для них не должно быть преференций, им они не нужны. Для них нужно, так же как и для нас, если они украинцы по правде, проверка для каждого кто приезжает с оккупированной территории», – требовал русофоб.

«Украинцы, где бы они ни родились, они одинаковые. Просто есть кто-то умный, а кто-то глупый. Поэтому нужно не по региональному признаку, не по тому, что кто-то оказался в трагедии или беде, а по знаниям оценивать и давать возможность получить высшее образование. Мы сегодня должны, безусловно, помогать людям, которые оказались на оккупированных территориях. Но не за счёт законодательства, которое будет преференции определённым людям давать, а во-вторых, мы должны не забывать о национальной безопасности. Потому что национальная безопасность страны в первую очередь, прежде всего. А это значит, что к каждому, кто побывал на оккупированных территориях, а тем более там воспитывался, мы должны быть очень осторожны. А не быть с распростёртыми объятиями в первые минуты, как они приехали сюда», – призвал Мирошниченко.