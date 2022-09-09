«Вдруг завтра высадка в Танзании, а все «Хаймарсы» на Украине» – американский журналист

Новости Украины

Поставки западных вооружений на Украину оборачиваются тем, что запасов ракет для обеспечения РСЗО «Хаймарс» едва хватит самим американцам, не говоря уже о Европе.

Об этом в эфире интернет-канала «Iton» заявил политолог Кирилл Задов, политический обозреватель нью-йоркского RUSA Radio, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Главные вопросы, которые задаются здесь у нас – это с обеспечением «Хаймарсов» и достаточным количеством ракет, боеприпасов. И выясняется интересная ситуация, что у нас, например, все, что мы могли дать быстро, мы дали. А если мы будем продолжать давать то, что надо дать быстро – это может у нас вызвать затруднение с обеспечением собственных «Хаймарсов», которые у нас остаются без боеприпасов. Значит надо их произвести быстро. Произвести быстро не так-то просто. А вдруг мы завтра высадимся в Танзании. Мы же серьезная страна. Наша доктрина говорит, что мы имеем право одновременно вести два военных конфликта. Но такой ситуации теперь вряд ли возможно, вряд ли мы будем вести две войны одновременно в ближайшее время, по крайней мере явно не с этой администрацией. Ну опять же не говори гоп», – заявил Задов.

Он добавил, что Европа оказалась в еще худшем состоянии в обеспечении военной техникой и боеприпасами собственной армии и не может себе позволить и дальше поставлять вооружения на Украину, находясь в непосредственной близости с Россией.

«Тоже самое касается Европы. Европа все оружие, которое могла уже дала «быстрое» оружие. Дальше начинаются проблемы. Европа уж точно не Америка, на одном континенте с Россией и явно не может себе позволить расслабиться так, чтобы отдать все, что у них есть и остаться с голым торсом снизу», – возмущается журналист