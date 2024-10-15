«Вдумайтесь в этот маразм!» – в Киеве на цифрах объяснили, почему Украине не победить

Украина не сможет победить в войне, потому что за спиной воюющих украинских «иванов» происходит тотальное неприкрытое воровство.

Об этом в своём эфире заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим кровати, забитые бабками ВЛКшников, ТЦКшников, и тому подобное. Две недели, как я опубликовал расследование по одесскому новому военкому Пуйко, о его квартирах. Задержанная руководитель МСЭК в Хмельницкой области, которая сыну этого Пуйка делала инвалидность. Никакой реакции.

Пуйко как сидел на должности, так и продолжает в Одессе сидеть. Продолжается там бусификация, дискредитация ВСУ.

Вопрос – а как вы хотите победить в войне, если у вас за спиной в тылу такой уровень коррупции, мародёрства и тому подобное. Когда вот такие Пуйки своим детям инвалидность, квартиры.

Вот посмотрите, он был военкомом в Хмельницкой области – участки земельные, квартиры у сына, инвалидность у сына. Потом был в Черновицкой области, там квартиры-участки. Теперь в Одессе, там квартиры. А система правоохранительная молчит. Хотя скоро имя этого Пуйка будет такое же нарицательное, как его предшественника Борисова. А почему молчат? Потому что ты, Иван, воюй, а сын Пуйка будет инвалидом. Номинальным», – возмутился он.